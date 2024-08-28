◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２８日・エスコンフィールド）日本ハム・宮西尚生投手（３９）が本拠地・楽天戦の前に連盟表彰を受けた。４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で日本プロ野球史上初の通算４００ホールドを達成。前人未到の大記録を祝して記念盾とメダルが贈られた。ベンチ前では新庄剛志監督ともガッチリ握手。スタンドから注がれた大きな拍手と「宮西コール」に帽子を取って応えた。現役最多、ＮＰＢ史上