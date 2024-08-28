NOWADAYSがトレンディでキッチュな魅力で帰ってきた。彼らは8月27日午後6時、2ndシングル「NOWHERE」を発売し、タイトル曲「Why Not？」を公開した。「NOWHERE」は4月に発売した1stシングル「NOWADAYS」以来、約4ヶ月ぶりに披露するシングルで、愛を通じて感じる多彩な感情の変化を込めた。タイトル曲「Why Not？」はファンキーなブラスソースが魅力的なヒップホップダンスナンバーで、彼らの自由で強烈な魅力を余すところなく披露