東京海上日動火災保険は28日、保険代理店のライフプラザパートナーズ（東京）に出向していた社員らが、他の保険会社の顧客情報を東京海上に漏らしていたと発表した。漏えいした契約件数は約6万1千件に上り、契約者の氏名や住所、保険の種類といった情報が含まれるという。期間は2018年11月から22年12月までの約4年間で、東京海上からの出向者3人に加え、ライフプラザパートナーズの社員（当時）1人も関与していた。ファイル送