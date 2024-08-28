立憲民主党の代表選挙をめぐり、野田佳彦元首相が29日に立候補の意向を表明することがわかった。野田氏の事務所は28日、地元の千葉・津田沼駅前で29日午前に代表選挙への出馬に関する囲み取材を受けると発表した。野田元首相は28日朝、記者団の取材に応じ、「国家をもう一度背負う覚悟でチャレンジするので、不退転の決意でやるかやらないかは決める」と述べたうえで、「政治生命をかけた判断をしなければいけないということだ」と