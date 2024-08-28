非常に強い台風10号は史上最強クラスで九州に接近中です。竜巻とみられる突風被害も出ています。■警戒呼びかけ“台風の特別警報”台風10号は屋久島に最接近しています。“過去最強”クラスの台風。上陸前から大荒れです。鹿児島県枕崎市。28日午後3時をすぎ、すでに危険な状況です。気象庁は午後、鹿児島県に台風に伴う特別警報を発表しました。気象庁「これまでに経験したことのないような暴風、高波、高潮が予想され、