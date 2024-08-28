能楽観世流シテ方で人間国宝の大槻文蔵（81）、落語家の桂小春団治（66）らが28日、大阪市内で大阪文化芸能国民健康保険組合設立70周年記念事業「第2回『大阪文化芸能まつり』」（9月28日、大槻能楽堂）の開催会見に出席した。同組合は芸能、文化、スポーツの分野に従事する者で構成され、約3100人が加入。文蔵が理事長を務める。組合設立60周年以来、10年ぶり2回目となる公演の開催が決定した。公演は午前午後の2部制となっており