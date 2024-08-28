多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が、11月にユニット別の単独ライブを開催する。 （関連：「UniteUp!」、11人勢揃いで渦巻いた熱狂グループごとの個性も発揮された二度目の単独ライブ） 今回はPROTOSTAR、LEGIT、JAXX/JAXXによる初めてのユニット毎の単独ライブに。本日より最速先行抽選受付も開始しており、本公演限定のオリジナルグッズ付きチケットもされている。 また、TVアニメ第1期『UniteUp!』の再