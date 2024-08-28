今後の情報に要注意。29日、九州新幹線との直通なしJR山陽新幹線（画像：写真AC）。JR西日本は2024年8月28日（水）午後、台風10号の接近に伴う山陽新幹線の運行について発表しました。翌29日（木）は、以下の列車を運休するとしています。なお「みずほ」「さくら」による九州新幹線との直通運転は行われません。【新大阪・広島→博多方面】・こだま865号（新大阪駅18：37発）新山口〜博多間・こだま867号（新大阪駅19：37発）