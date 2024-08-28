台風10号の接近に伴う東海地方の交通機関への影響をまとめました。東海道新幹線は8月30日から9月1日にかけて、全線もしくは一部区間で計画運休や長時間の運転見合わせを実施する可能性があるとしています。また、28日と29日、9月2日についても、長時間運転を見合わせる可能性があります。JR在来線は東海道線が雨のため、28日は豊橋駅と静岡駅の間で終日運転を見合わせています。飯田線も長山駅と中部天竜駅の間で終日運転