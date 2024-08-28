教育無償化を実現する会の前原誠司代表（衆院京都２区）が、地元選出の市議が喪主を務める葬儀に供花していたことが分かった。前原氏が２８日、京都市内で記者団の取材に応じ、明らかにした。選挙区内の有権者への寄付を禁じた公職選挙法に抵触する可能性がある。故人は前原氏の地元である京都市左京区から選出された市議の母親で、生前滋賀県に在住。今月２１、２２両日に大津市で通夜・告別式が行われた。前原氏は「故人が選