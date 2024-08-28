J1アビスパ福岡は28日、DF池田樹雷人（27）が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷と左膝外側半月板損傷で全治8カ月と診断されたと発表した。7月にJ1町田から期限付き移籍で加入した池田は8月24日のG大阪戦で移籍後初先発、初出場。しかし相手選手を追っていた前半10分ごろに左脚を痛め、同13分に退いた。福岡は主将の奈良竜樹（30）が左膝の手術をし、長期離脱中。手薄なセンターバックを補う戦力として期待されたが、無念の今季