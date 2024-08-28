熊本県は以下の市町村に「避難指示」を発令しました。※28日18時時点 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・熊本県の交通情報など 【発令地区】・高森町全域・津奈木町全域・芦北町全域・人吉市全域・水俣市全域・水上村全域・錦町全域・あさぎり町全域・八代市全域・湯前町全域・多良木町全域・相良村全域・上天草市全域・氷川町・くまむら・天草市 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場