万博パビリオン「未来の都市」での展示内容を発表後、記念写真に納まる企業や団体の担当者ら＝28日午後、東京都中央区日本国際博覧会協会は28日、2025年大阪・関西万博で披露する最大規模のパビリオン「未来の都市」について、12の協賛企業や団体による展示内容を発表した。映像やゲーム、模型を通してデジタルや乗り物、食などをテーマに未来の社会と次世代技術を体験できるという。東京都内で開かれた記者会見で、各社が概要