セガのDL版家庭用ゲームタイトルがお得になる「セガ 9月オススメセール」が開催中だ。セール期間は2024年9月11日(水)まで。セガのPlayStationStoreおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation5／PlayStation4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 9月オススメセール」が開催中だ。幕末を舞台にした剣戟アクションを楽しめる「龍が如く 維新！ 極」や、ハイスピードで駆け抜