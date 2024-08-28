エアカランは、東京/成田〜ヌメア線の撤退を決めた。最終運航は8月26日だった。エアカランは1983年に設立し、2000年6月に大阪/関西〜ヌメア線で日本に初めて乗り入れた。2003年に東京/成田〜ヌメア線を開設し、日本から年間2万人以上が利用した。コロナ禍でも減便しながら、運航を継続していた。一方で、ニューカレドニアでは今年5月13日、独立による抗議活動が暴徒化し、一部地域で道路の封鎖、建物・車両などに火を付ける行為な