FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは、NCSOFTの新作RPG「護縁(ごえん)」の推奨基準を満たしたデスクトップゲーミングPCの販売を開始した。CPUにそれぞれCore i7-14700FとRyzen 7 7800X3Dを搭載する2モデルをラインナップし、価格は249,800円から。購入時のBTOカスタマイズにも対応する。新モデルの「FRGHLB760/GOEN」ならびに「FRGHLB650/GOEN」NCSOFT独自の「護縁」検証基準を満たし、動作確認を受けたゲーミングPC