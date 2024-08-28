JR西日本は、台風10号接近に伴って、あす（29日）に計画運休を実施すると発表しました。 【写真を見る】【台風情報】あす（29日）午後から「マリンライナー」「しおかぜ」「南風」運転取り止め【28日午後5時現在】 運転を取り止める列車は以下の通りです。 快速「マリンライナー」児島～高松間（部分運休） 「マリンライナー」は、あす（29日）午後１時以降、岡山駅～児島駅間で本数を減らして