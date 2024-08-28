演歌歌手の石原詢子が26日に自身のアメブロを更新。コンビニエンスストア『セブン‐イレブン』で気になって即買いした品を紹介した。この日、石原は『セブン‐イレブン』を訪れた時に「入ってすぐの棚吊り商品」が気になったことを明かし、陳列されていた商品を「即買い」したことを報告。「今週のおすすめ商品です」と述べ、株式会社不二家『ネクターグミ』を紹介した。続けて、購入したグミについて「ハート型」「甘い香りと桃の