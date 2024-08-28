チェルシーがブレントフォード所属のイングランド代表FWイヴァン・トニーの獲得を検討しているようだ。27日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。エンツォ・マレスカ新監督の下での躍進を期すチェルシーは、今夏の移籍市場で戦力拡充に奔走。ここまでイングランド人DFトシン・アダラビオヨや同MFキアナン・デューズバリー・ホール、ポルトガル代表FWペドロ・ネト、同FWジョアン・フ