気象庁は非常に強い台風10号の接近・上陸の可能性を受け、鹿児島県に暴風と波浪の特別警報を発表しました。自治体が発表している最新の避難情報に従い、早めに身の安全を確保するように呼び掛けています。会見の模様をノーカットでお届けします。