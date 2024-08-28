北海道・道北の名寄警察署はきょう（2024年8月28日）、窃盗の疑いで名寄市に住む自衛隊幹部の男（52）を逮捕しました。男は2023年3月15日午後11時20分ごろ、名寄市西3条南6丁目の路上に駐車中の車両内から、エコバックなど6点（時価合計1万2900円相当）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、被害にあったのは女性（45）で、男と面識はなく、女性が車を路駐して離れたすきに、男が車の中に置いていたエコバッグと中に入