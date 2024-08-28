非常に強い台風が接近する九州南部は、29日（木）にかけて記録的な暴風や高波、それに高潮のおそれがあります。台風の動きが遅いため西日本は長時間にわたり、猛烈な風や猛烈なしけが続くでしょう。鹿児島の薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は、引き続き暴風や高波に最大級の警戒が必要です。薩摩は29日（木）午後は、高潮にも最大級の警戒をしてください。奄美は29日（木）午前中にかけて、九州や四国は29日（木）夜にかけて線状降