鹿児島県の阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、そして長島町で高潮特別警報が出されました。鹿児島出身の立石修キャスターに話を聞いていきます。――鹿児島は何度も台風が直撃していますが今回、特に心配ですよね？立石修キャスター：今、高潮特別警報が出たということですが、鹿児島の西側、枕崎のエリアなどは東シナ海からの強烈な風が何にも遮られずにダイレクトにたたきつけてきます。そのため、港で大きな高潮が起きる可