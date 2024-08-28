「DeNA−阪神」＜8月28日横浜18回戦＞試合開始 18：00先攻：阪神後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（中）蝦名（左）佐野（一）オースティン（二）牧（三）宮粼（捕）山本（遊）林（投）東◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（左）井上（三）佐藤輝（捕）坂本（遊）木浪（投）村上