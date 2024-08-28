台風10号（サンサン）の接近に伴い、熊本電鉄は29日（木）と30日（金）の運休計画を発表しました。また、窓口業務もすべて休止するということです。 【交通情報まとめ】台風10号情報熊本県 運休は状況により今後変更する可能性もあります（28日午後1時時点）。 【熊本電鉄】29(木)・30日(金)＝終日運休31日(土)＝線路点検を行い、安全確認後に運行再開の予定 ※最新の状況は運行会社のHPを確認してください。