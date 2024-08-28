「ソフトバンク−オリックス」＜8月28日みずほPayPay17回戦＞試合開始 18：00先攻：オリックス後攻：ソフトバンク◆ 福岡ソフトバンクホークス（中）周東（遊）今宮（三）栗原（一）山川（指）近藤（右）正木（左）柳町（捕）海野（二）牧原大P. 大関◆ オリックス・バファローズ（右）来田（中）福田（二）太田（捕）森（一）セデーニョ（指）杉本（左）西川（遊）紅林（三）廣岡P. 山下