「ロッテ−西武」＜8月28日ZOZOマリン16回戦＞試合開始 18：00先攻：西武後攻：ロッテ◆ 千葉ロッテマリーンズ（中）郄部（二）藤岡（指）ポランコ（一）ソト（捕）佐藤（左）山口（三）中村奨（遊）友杉（右）藤原P. 唐川◆ 埼玉西武ライオンズ（右）長谷川（遊）源田（中）西川（三）佐藤龍（指）ガルシア（二）外崎（一）元山（左）蛭間（捕）古賀P. 隅田