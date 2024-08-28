ロッテは、ロッテ本社および浦和工場で、ロッテグループの従業員家族･パートナー向けイベント「Family Day 2024」を開催した。ロッテは事業を支えるもっとも重要な基盤は人財と考え、従業員一人ひとりが自分らしくいきいきと活躍できる環境を整えるため、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)の推進に取り組んでいる。2016年3月には、それらの社内啓発を推進する専任部署として「いきいき活動推進室」を設立、2023年10月に「HAT