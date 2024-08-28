「第５７回ミス日本コンテスト２０２５」の東日本地区大会が２８日、東京・京王プラザホテルで行われ、東海大２年の長尾巴菜子さん（はなこ、１９）らファイナリスト９人が選ばれた。書類、面接審査を通った２３人が３グループに分かれ、洋服審査とスポーツウェア審査に臨み、自己紹介や審査員からの質問に回答。日本らしい美しさを作る内面、行動、外見の３つの美を基準に審査された。長尾さんは大学で児童教育を専攻。日本