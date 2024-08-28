Ｊ１浦和の堀之内聖スポーツダイレクター（ＳＤ）は２８日、さいたま市内のクラブハウスで会見し、前監督のマチェイ・スコルジャ氏を新監督に招へいするに至った経緯について説明した。クラブは２７日に就任１年目のペア・マティアス・ヘグモ監督を解任。昨季までチームを率いたスコルジャ氏が８か月ぶりに異例の復帰を果たすこととなった。堀之内ＳＤによると、スコルジャ氏と交渉を開始した時期は「数週間前」だったという