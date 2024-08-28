◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―大学日本代表（２８日・ほっともっとフィールド神戸）両チームのスタメンが以下の通り発表された。【大学日本代表】（先攻）（中）飯山志夢（立正大）（一）松下歩叶（法大）（左）西川史礁（青学大）（指）渡部聖弥（大商大）（三）柳舘憲吾（国学院大）（右）吉納翼（早大）（二）繁永晟（中大）（捕）印出太一（早大）（遊）山県秀（早大）（投）中村優斗（愛知工大）【高校日本