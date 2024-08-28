繁忙期で疲労困ぱいしている夫のため、定価70万円台の高級マッサージチェア購入を検討しているワンタケさん(＠wantakeosirase)。早速、電気屋さんをおとずれます。売り場担当者と値引き交渉をした結果、55万円で提案されたワンタケさん。購入を決めようとしたところ、夫が登場し…。『減給夫と高額のアレ』第15話をごらんください。 ©wantakeosirase ©wantakeosirase ©wantakeosiras