◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２８日・エスコンフィールド）【楽天】１（二）小深田、２（遊）村林、３（中）辰己、４（指）阿部、５（三）浅村、６（右）小郷、７（一）フランコ、８（捕）石原、９（左）伊藤裕、▽投＝内【日本ハム】１（三）石井、２（一）加藤豪、３（中）浅間、４（左）清宮、５（指）レイエス、６（二）上川畑、７（右）万波、８（捕）伏見、９（遊）奈良間、▽投＝山崎福也