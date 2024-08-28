◆パ・リーグロッテ―西武（２８日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（三）佐藤龍、５（指）ガルシア、６（二）外崎、７（一）元山、８（左）蛭間、９（捕）古賀、▽投＝隅田【ロッテ】１（中）高部、２（二）藤岡、３（指）ポランコ、４（一）ソト、５（捕）佐藤、６（左）山口、７（三）中村奨、８（遊）友杉、９（右）藤原、▽投＝唐川