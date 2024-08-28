シャンパーニュメゾンであるヴーヴ・クリコは、ヴーヴ・クリコのドリンクを楽しむことができる期間限定のポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot（サン・クラブ by ヴーヴ・クリコ）」を日本各地でオープンした。【画像】ヴーヴ・クリコの新商品を期間限定のポップアップで楽しむ（写真9点）本イベントでは、8月1日（木）に新発売した”熱い夏にあえて氷を入れて楽しむ”商品「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」および