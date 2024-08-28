◆男子プロゴルフツアーフジサンケイクラシックプロアマ戦（２８日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）２００９、１０年大会覇者の石川遼（カシオ）が最終調整した。「１年通してもこれだけ深いラフの大会はないんじゃないかな。（メジャーの）日本オープンも、もう少し短いイメージですし、長さで言ったら一番長い」とツアー屈指の深いラフに警戒する構えを示した。昨年大会からアウトコースとインコースが入