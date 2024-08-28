４年制などの大学に通う学部生の数（５月１日時点）が、前年度比約４２００人減の約２６２万９０００人と、１０年ぶりに減少に転じたことが２８日、文部科学省の２０２４年度の学校基本調査（速報値）で分かった。少子化が影響した可能性がある。うち、女子は約１２０万６０００人で、４２年連続で過去最多となった。全体に占める割合も４５．９％と最高を更新した。