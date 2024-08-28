この漫画の作者・わしこあら(@washikoala_illust)さんは、希望していた混合育児から、完全ミルク育児に切り替えた経験を振り返ります。寝不足がつらくなり、ミルクの回数を増やしたことをきっかけに、母乳の出が悪くなってしまいます。改善しない状況に加え、ここあらちゃんが練習を嫌がるように。その姿に、精神的に追い詰められるのでした。『私が完ミ育児になったワケ』第15話をご覧ください。 ©washikoala_illust