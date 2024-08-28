密閉型モニターヘッドフォン「TH-11」 ティアックは、TASCAMブランドの密閉型モニターヘッドフォン「TH-11」を9月28日に発売する。価格は7,700円。 50mm径のダイナミック型ドライバーを搭載。周波数特性は18Hz～22KHz。感度(SPL)は98dB +/-3dB。インピーダンスは32Ω。許容入力は600mW。 サウンドは、「豊かな低音と中高域はクリアでシャープなサウンドを実現した」とし、優れた感