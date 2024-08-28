自民党の総裁選は、小泉進次郎元環境大臣が来月6日に立候補の記者会見を開くと発表するなど、出馬表明の動きが本格化しています。こうした中で注目されるのが、決選投票を見据えた“キングメーカー”の動きです。自民党林芳正 官房長官「（総裁選への出馬の）意向を固めつつあるという段階です」きょう、視察先でこのように語った林官房長官。関係者によりますと、林氏は来月3日に、茂木幹事長は来週前半に総裁選への出馬表