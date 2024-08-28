全国にベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ･カンパニーは、2024年9月1日(日)より期間限定で、パステルの創業40周年を記念した感謝祭を開催いたします。サンリオキャラクター｢ポムポムプリン｣や、宇治茶専門店｢祇園辻利｣とのコラボ商品が期間限定で登場します!気になる方はぜひチェックしてくださいね。 【パステル】創業40周年を記念した感謝祭を開催 ｢パステル｣が