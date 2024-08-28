元テレビ東京のプロデューサー佐久間宣行氏（48）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。前日27日にテレビ東京を9月末で退社すると発表した池谷実悠アナウンサー（27）について言及した。佐久間氏は池谷アナの退社発表投稿を引用し「池谷がなんで辞めるかは、9月に入ってからのテレ東批評でしっかり話してますので、ぜひご覧ください」と記述。続けて「多分皆様の想像と違うと思います」と投げかけた。佐久間氏はタレント伊集院光