今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【材料2種類】”もちもちドーナツ”を豆腐とホットケーキミックスだけで作るよ【VOICEVOX/ボイスロイド実況】』というるなぴえなさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）豆腐でも簡単に作れるよ！【材料2種類】”もちもちドーナツ”を豆腐とホットケーキミックスだけで作るよ【VOICEVOX/ボイスロイド実況】今回はドーナッツを作るのですが、投稿者のるなぴえなさんが