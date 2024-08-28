福岡県警博多署は28日、福岡市博多区上川端町1番付近の道路上で同日午前5時ごろ、男が下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代の中肉。僧のような髪形、灰色の上衣、黒色のズボンを着用し、色不明のスポーツタイプの自転車を使用していたという。