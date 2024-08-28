長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） ▼長崎市内全域に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（28日16時） 対象の世帯数 ２０５９２３世帯 対象の総人数 ３９３０５１人 ▼長与町に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（28日16時37分） 対象の世帯数 １７０８９世帯 対象の総人数 ３９５４０人 ▼時津町に警戒レベル３「高齢者等避難」を発令（28日16時54分） 対象の世帯数 １３４９３世帯 対象の総人数 ２９