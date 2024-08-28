自宅の浸水対策で注目されている「止水板」とは一体どのようなものなのでしょうか。台風１０号が近畿地方に接近することも懸念される中、水害に役立つある防災商品に注目が集まっています。兵庫県加古川市に本社がある「フジ鋼業」。販売しているのは「止水板」と呼ばれ、問い合わせの電話が相次いでいます。会社によりますと、止水板を玄関の入り口などに設置すれば水の侵入を防ぐことができ、８月に東京で起きたゲリラ豪雨