台風10号の接近に伴い九州新幹線は、今夜から計画運休を行い、あす（29日）は全面的に運行を見合わせます。JR各社によりますと、九州新幹線は熊本-鹿児島中央駅間で、きょう（28日）夜から計画運休が決まっているほか、あすも始発から終日運転を見合わせるということです。博多-熊本駅間についてもあす午前10時頃から運転を見合わせ、全線で運休となります。西九州新幹線は武雄温泉ー長崎駅の全線で始発から終日運転を見合わせます