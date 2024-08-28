女優の古村比呂が27日に自身のアメブロを更新。左半身に出ている症状を明かした。【映像】抗がん剤治療で脱毛後の古村比呂この日、古村は昼頃から左半身に浮腫みや痺れの症状が出たことを明かし「台風による気圧と湿度の影響かと」と推測。「その影響で皆さんにお話したい事を思いつき」と述べ「動画を先ほど撮りました」と報告した。続けて「滑舌がイマイチ 変な所で言葉に詰まったり」と撮影中の様子を明かし「左側だけ」