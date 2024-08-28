俳優石田純一（70）が28日、東京・有明で自身の「生前葬」に出席した。「第10回エンディング産業展」のイベントで、妻のプロゴルファーでタレントの東尾理子（48）が弔辞を読んだ。石田は黒のちょうネクタイ姿で棺おけに入って入場。照れながら出てくると、喪服姿の理子夫人が「愛する石田純一をしのんで」と弔辞を読み上げた。「たくさんの家族がいた。いつも家族に迷惑をかけ、てこずられた。毎日驚かされた、反面教師。都知事選