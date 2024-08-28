文化放送の『くにまる食堂』（毎週月～木曜日 午前9時00分～午後1時00分）では、8月27日（火）の放送回に、フリーアナウンサーの古舘伊知郎がゲスト出演。番組全体を通したスペシャルパートナーとして4時間の生出演が実現した。 古舘のプロレス実況時代からの恩人である故・アントニオ猪木氏についての話題では、病床の猪木氏を見舞った際のエピソードについても言及。古舘は「何度か